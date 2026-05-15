Éxito solidario en el desfile ‘Afternoon Tea & Fashion Show’ en l’Alfàs del Pi

La Asociación Voluntariado Social de l’Alfàs del Pi ha logrado recaudar cerca de 2.700 euros para el Banco de Alimentos gracias al desfile de moda solidario ‘Afternoon Tea & Fashion Show’, celebrado ayer por la tarde en las instalaciones del senior living The Comm. El acto reunió a más de un centenar de personas de distintas nacionalidades en una jornada marcada por la solidaridad, la convivencia y el compromiso social.

El evento fue organizado por el Voluntariado Social en colaboración con el club social Companions y combinó un desfile de moda con una merienda solidaria, en un ambiente distendido y participativo. Además, durante la tarde se puso a la venta ropa de diseño a precios reducidos, destinándose toda la recaudación a apoyar la labor del Banco de Alimentos y a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, asistió al acto junto a la concejala de Cooperación y Voluntariado, Isabel Muñoz, quienes quisieron respaldar con su presencia esta iniciativa solidaria y felicitar a la organización por el éxito de participación y recaudación conseguido.

El presidente de la Asociación Voluntariado Social de l’Alfàs del Pi, Antonio Viso, ha agradecido públicamente la colaboración de todas las personas, entidades y voluntarios que han hecho posible el evento. “Gracias a la implicación de todos hemos conseguido que esta iniciativa solidaria haya sido un éxito y podamos seguir ayudando a muchas familias que lo necesitan”, señaló.

La Asociación Voluntariado Social de l’Alfàs del Pi, creada en 2013, desarrolla una importante labor social en el municipio gracias al trabajo de sus voluntarios y voluntarias, centrado en la atención a personas en riesgo de exclusión social, la recogida y reparto de alimentos y ropa, así como el acompañamiento de personas mayores y enfermas. Por su parte, el club Companions mantiene una intensa actividad social y solidaria en l’Albir, promoviendo iniciativas benéficas y actividades de convivencia entre residentes de diferentes nacionalidades.