Este sábado comienzan las actividades ambientales para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad en los parques urbanos de Benidorm

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Benidorm realizará este próximo sábado 18 de abril la primera de las actividades ambientales programadas hasta el mes de junio para dar a conocer aspectos como el papel que desarrolla la fauna y la flora en los parques, la biodiversidad y concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Esta primera actividad consistirá en una ruta guiada de biodiversidad en parques urbanos con el objetivo, según ha indicado el edil de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, de “dar a conocer la fauna y flora presentes en los espacios verdes municipales fomentando el respeto y la conservación de la biodiversidad urbana”.

Con el nombre de ‘Benidorm en ruta’ la actividad partirá a las 9:30 horas desde el auditorio Óscar Esplá del Parque de l’Aigüera y desde allí los participantes se trasladarán hasta el Parque de Foietes, después a El Moralet y por último al de la Séquia Mare. Durante la ruta se identificarán aves urbanas, insectos polinizadores y se darán a conocer aspectos sobre la flora autóctona “todo ello con una explicación de la función ecológica de los parques urbanos como refugio de biodiversidad y del papel de las zonas verdes en la mejora del clima urbano y la calidad ambiental” ha señalado el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate.

La duración aproximada será de unas tres horas y es una actividad apta para todos los públicos “siempre que puedan ir en bicicleta o accesorios adaptados”. Por ello el edil ha indicado que los asistentes “deberán llevar bicicleta y agua”.

La siguiente actividad de este mes, de la que se informará en breve, será la realización de un taller de construcción de cajas nido y hoteles de insectos. “Con ello queremos fomentar la presencia de fauna útil en los parques y al mismo tiempo sensibilizar a la ciudadanía sobre su importancia para el equilibrio ecológico” ha dicho González de Zárate.