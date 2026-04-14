Este miércoles 15 de abril el acceso al aparcamiento municipal de Finestrat permanecerá cerrado

Desde las 7:00 horas de la mañana hasta las 17:00 horas los vehículos no podrán acceder ni salir del parking, municipal interior y zona exterior ya que van a estar cerrados con motivo de las obras del ascensor al Castell.

Esta es una obra integrada en el macizo de La Penya de Finestrat con la que se facilita la accesibilidad a vecinos/as y visitantes a una de las zonas más emblemáticas de Finestrat. Una obra financiada en parte con fondos europeos Next Generation EU que permitirá la accesibilidad desde la Plaça de la Unión Europea a la zona más alta de nuestro del casco histórico,donde se encuentra la Ermita. Representa una inversión de 700.000€ de los cuales prácticamente la mitad es aportación del consistorio.

Este elevador salvará unos 26 metros de altura de desnivel existente entre la plaza y El Castell. Es un proyecto que contempla la construcción de una torre-elevador de 26 metros de altura con una pasarela de 24 metros de longitud. La construcción de este ascensor representa una mejora muy significativa de la accesibilidad y también un componente de dinamismo turístico para revitalizar esta zona del casco histórico y facilitar el acceso y visita de vecinos/as y turistas. La capacidad del elevador será de 14 personas.