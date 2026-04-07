Este jueves en la zona de la Cala nuevo encuentro de Sindic de Barri en Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa continúa la próxima semana la campaña Síndic de Barri 2026 con un nuevo encuentro con vecinos de manos del concejal Jaime Santamaría en la Cala. Será el jueves, 9 de abril, de 18:00 a 20:00 horas, en la plaza de la Cala, entre la avenida Rosa de los Vientos y la calle Tramuntana.

Esta iniciativa fue creada en 2023 por el actual gobierno local, encabezado por el Alcalde Marcos Zaragoza y tiene como objetivo escuchar de “tú a tú” a los vecinos de cada barrio en un encuentro de cercanía con los residentes, dinámico y participativo.

El concejal Jaime Santamaría es el Síndic de Barri de la zona desde el río Torres hasta la Cala, incluyendo la zona de Talaies, y desde la N-332 hasta la primera línea de playa en esta área.

El Síndic de Barri se inició para prestar una atención más personalizada a cada barrio y a las necesidades de los vecinos. Para la distribución de los síndicos de barrio, se dividió el municipio en nueve áreas, según la densidad de población y las características de cada zona.

Cada síndico de barrio asume la responsabilidad de supervisar los servicios públicos y atender las necesidades de los vecinos en cada zona asignada. Además, los vecinos disponen de una aplicación digital y un email para trasladar cualquier incidencia o sugerencia.

El concejal Peyo Lloret asume la zona comprendida desde la AP-7 hasta el término de Orxeta y desde la carretera de Finestrat hasta el término de El Campello, incluyendo la zona del pantano. El concejal Carlos Soler es el síndico de La Ermita de San Antonio y el área comprendida desde la AP-7 a la N-332 y desde el término municipal de Finestrat al de El Campello.

Por su parte, el concejal Pedro Ramis asume la zona desde la calle Pelayo hasta el término de El Campello, incluyendo el Xarco, Montíboli, Paradís y Poble Nou; y desde la N-332ª hasta la primera línea de playa. El concejal Paco Pérez es el síndico de la zona comprendida entre la N-332 hasta la playa de los Estudiantes y desde la avenida del Mediterráneo hasta el río Torre. Jaime Santamaría asume desde el río Torres hasta la Cala, incluyendo la zona de Talaies, y desde la N-332 hasta la primera línea de playa en esta área.

La concejala Marisa Mingot es la síndica de la zona comprendida entre la avenida Pianista Lozano hasta la carretera del Cementerio y desde la avenida Pianista Lozano hasta la carretera de Finestrat y desde la N-332 hasta la avenida País Valencià. El distrito de la concejala Ana Alcázar se concentra desde la avenida Varadero hasta la N-332 y la carretera del Puerto; y la edil Rosa Llorca es la síndica del casco histórico y la playa Centro, desde la calle Pelayo hasta la avenida Varadero y hasta la N-332a.

Estos encuentros con los síndics de barrio se organizan de manera periódica en cada zona con el fin de tratar cuestiones del día a día.