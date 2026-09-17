Desde este jueves no se puede aparcar en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou de Villajoyosa

Debido a las obras para finalizar el tramo de la avenida de Altea y el nuevo acceso del IES Marcos Zaragoza mediante una rotonda en la calle Cervantes, el ayuntamiento de Villajoyosa ha informado que no se podrá aparcar a partir de este jueves 17 de septiembre, a las 10.00 horas, en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou.

El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento alternativo a pocos metros, al que se podrá acceder desde la calle Manuel Alegría con Dr. Fleming, desde la misma hora de este jueves.