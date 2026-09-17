Obras

Desde este jueves no se puede aparcar en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou de Villajoyosa

El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento alternativo a pocos metros, al que se podrá acceder desde la calle Manuel Alegría con Doctor Fleming, también a partir de las diez de la mañana

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Desde este jueves no se puede aparcar en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou de Villajoyo
Desde este jueves no se puede aparcar en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou de Villajoyo | Onda Cero Marina Baixa

Debido a las obras para finalizar el tramo de la avenida de Altea y el nuevo acceso del IES Marcos Zaragoza mediante una rotonda en la calle Cervantes, el ayuntamiento de Villajoyosa ha informado que no se podrá aparcar a partir de este jueves 17 de septiembre, a las 10.00 horas, en el aparcamiento provisional de la Calle Altea, junto al colegio Poble Nou.

El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento alternativo a pocos metros, al que se podrá acceder desde la calle Manuel Alegría con Dr. Fleming, desde la misma hora de este jueves.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid