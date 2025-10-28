La Escuela de Oficios de La Nucía obtiene dos certificados ISO en reconocimiento a su calidad y gestión medioambiental

Uno de ellos, la ISO 9001, avala la excelencia de su formación profesional para el empleo, y el otro, la ISO 14001, certifica su correcta gestión medioambiental.

Estos certificados puntúan positivamente a la hora de obtener cursos de formación y talleres de empleo. Además, gracias a las normas ISO 9001 y 14001, la Escuela de Oficios obtendrá una mejor calificación en los proyectos que presenta ante LABORA, lo que incrementará sus posibilidades de recibir más subvenciones y ofrecer una formación de mayor calidad y sostenibilidad.