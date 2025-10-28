formación

La Escuela de Oficios de La Nucía obtiene dos certificados ISO en reconocimiento a su calidad y gestión medioambiental

Es la tercera vez que la Escuela de Oficios La Nucía ha superado la auditoría ISO 14001 en gestión medioambiental, lo cual establece una categoría internacional en el tratamiento y gestión medioambiental de la propia Escuela de Oficios

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Escuela de Oficios de La Nucía obtiene dos certificados ISO en reconocimiento a su calidad y gestión medioambiental
La Escuela de Oficios de La Nucía obtiene dos certificados ISO en reconocimiento a su calidad y gestión medioambiental | Onda Cero Marina Baixa

Uno de ellos, la ISO 9001, avala la excelencia de su formación profesional para el empleo, y el otro, la ISO 14001, certifica su correcta gestión medioambiental.

Estos certificados puntúan positivamente a la hora de obtener cursos de formación y talleres de empleo. Además, gracias a las normas ISO 9001 y 14001, la Escuela de Oficios obtendrá una mejor calificación en los proyectos que presenta ante LABORA, lo que incrementará sus posibilidades de recibir más subvenciones y ofrecer una formación de mayor calidad y sostenibilidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer