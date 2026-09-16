Agua

Disminuyen considerablemente las pérdidas de agua en la red de La Nucía

Las mejoras llevadas a cabo por el Ayuntamiento en La Nucía y la implantación durante los últimos años de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas, junto a la sectorización de la red municipal de agua han permitido conseguir en el último año un rendimiento del 87,5%. De esta manera se sitúa 2,5 puntos por encima del objetivo definido en el Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar para el 2027.

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Nucía recibe una subvención de 356.923 euros de la Diputación de Alicante
La Nucía recibe una subvención de 356.923 euros de la Diputación de Alicante | Onda Cero Marina Baixa

Recientemente se ha instalado una nueva tubería de distribución en red. La actuación contempla la renovación de la conducción principal de abastecimiento hacia la urbanización Tossal y zonas colindantes, mediante la instalación de una nueva tubería de mayor capacidad que permitirá mejorar las condiciones de caudal y presión del suministro.

Según ha destacado el alcalde de La Nucía, esta inversión responde al compromiso municipal de seguir modernizando las infraestructuras hidráulicas, garantizando un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales de los vecinos, al tiempo que se incrementa la fiabilidad de la red y se reducen las incidencias asociadas al abastecimiento. Por su parte desde la empresa suministradora del servicio del agua Aqualia, Joaquín Pastor, ha explicado que “a estas mejoras en La Nucía, hay que sumar otras llevadas a cabo en toda la red municipal, como la sectorización y la implantación de sistemas de telecontrol de la red que permiten que el Servicio Municipal de Agua detecte las averías en tiempo real y actúe rápidamente en su reparación, reduciendo así las pérdidas de agua”. Todos estos trabajos, unidos a la búsqueda exhaustiva de fugas en los sectores con menor rendimiento, han generado excelentes resultados que mejoran la eficiencia de la gestión, la preservación de los recursos hídricos y del medio ambiente”.

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