Dictaminada en comisión informativa los pliegos del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos de Benidorm

El expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables y será debatido para su aprobación definitiva en el pleno municipal de este viernes, 19 de diciembre

El futuro contrato tendrá un precio de licitación de 249,7 millones de euros y una duración de diez años, lo que supone un coste medio cercano a los 25 millones de euros anuales.

Según recoge la documentación, el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos se valora en 240,9 millones de euros, a los que se suman algo más de 8,7 millones destinados a la construcción de una nueva base logística. Las empresas que concurran al concurso deberán presentar un anteproyecto para estas instalaciones.

