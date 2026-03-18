El Consorcio Mare premiará con hasta 100 euros a los vecinos que reciclen en ecoparques

El presidente del Consorcio Mare, Jose Ramón Gonzalez de Zarate, ha anunciado una nueva línea de incentivos económicos para fomentar el reciclaje en los municipios consorciados: bonificaciones de hasta 100 euros en la tasa de basura para los ciudadanos que utilicen los ecoparques. La medida, que se aprobará próximamente en la junta del consorcio, beneficiará a entre 12.000 y 13.000 usuarios de los cerca de 25.000 que han hecho uso de estas instalaciones. En total, alrededor de 2.000 vecinos podrán alcanzar la bonificación máxima. El sistema establece ayudas que irán desde un mínimo de cinco euros hasta un máximo de cien, en función del uso del ecoparque durante el año. Será cada ayuntamiento el encargado de gestionar y transferir estas cantidades a los vecinos, a partir de los datos facilitados por el consorcio.

Tras detallar el sistema de bonificaciones, el presidente del Consorcio Mare ha destacado también el papel de la Generalitat Valenciana en el impulso de nuevas políticas de reciclaje, especialmente en la recogida de residuos orgánicos. Además, ha insistido en que este avance tendrá un impacto directo en la economía municipal. No obstante, ha reconocido que existen diferencias entre territorios. Mientras que algunas zonas ya están avanzando en esta materia, la Marina Baixa parte con retraso, por lo que ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que aceleren la implantación durante 2026.

También ha destacado que la planta de voluminosos estará lista en mayo. Según explica, las obras se encuentran ya en su fase final, el inicio de la instalación de maquinaria está previsto para la primera semana de abril. Como novedad, destaca que el proyecto contará finalmente con el 100% de financiación procedente de fondos europeos canalizados a través de la Generalitat Valenciana, frente al 90% inicial previsto.

El consorcio ha ampliado notablemente su red en los últimos años. De un único ecoparque móvil que atendía a 18 municipios, se ha pasado a siete unidades que dan servicio a los 52 municipios del área, con una frecuencia mínima semanal. Además, el número de localidades con contenedores específicos para residuos como textil o aceite sigue creciendo, alcanzando ya los 19 municipios y con previsión de ampliarse en breve.