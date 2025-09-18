Residuos

El Consorci Mare hace balance de las entradas al complejo durante los meses de julio y agosto

Además desde el Consorci Mare sigue con su ronda de visitas a los municipios de la Marina Baixa

El Consorci Mare hace balance de las entradas al complejo durante los meses de julio y agosto
El presidente, José Ramón González de Zárate, se ha reunido con representantes públicos de Benifato, Confrides/L’Abdet, El Castell de Guadalest, para tratar temas de interés para los municipios como el servicio consorciado de ecomóviles el convenio de recogida de textil y aceite usado que impulsa el Consorcio o la campaña de educación ambiental, que arrancará pronto con acciones gratuitas para los 52 municipios. Escuchamos a Jose Ramón González de Zarate

Desde la entidad se ha hecho balance también de las entradas al Complejo de Valorización de Residuos durante los meses de julio y agosto. Escuchamos de nuevo al presidente del Consorci

En el Complejo Ambiental de El Campello, los residuos del contenedor gris se tratan para extraer los recursos útiles y darles una segunda vida como materia prima reciclada.

