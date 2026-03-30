El Consorci Mare convoca los premios R5 que recompensarán al municipio y los ciudadanos que más reciclan en ecoparques

La elección de los ganadores será automática en base a los datos de la plataforma digital de ecoparques. Utilizando los datos de la plataforma digital Actais Waste, que registra las aportaciones efectuadas por los usuarios en la red de ecoparques fijos y móviles, se premiarán los 5 ciudadanos que más hayan usado las instalaciones y al municipio con mayor número de entradas por habitante. Escuchamos al presidente del Consorci Mare, José Ramón Rodríguez de Zarate

El premio ciudadano se otorgará a las cinco personas usuarios con mayor uso de la red global de ecoparques durante 2025 y La recompensa será el reembolso de hasta 150 euros de la tasa municipal de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El municipio elegido más sostenible será el que tenga mayor número de entradas (aportaciones de residuos) en los ecoparques por habitante y la recompensa será una actuación urbana artística y simbólica.

Con esta iniciativa se busca reconocer los buenos hábitos en separación y residuos de ciudadanos y municipios del territorio y se une a las bonificaciones anunciadas para los usuarios de la red de ecoparques