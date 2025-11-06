El Consorci Mare aprueba por unanimidad el proyecto de ejecución de la futura Planta de Tratamiento de Voluminosos

La Entidad de gestión de residuos formada por 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha aprobado hoy por unanimidad el proyecto de ejecución de la futura Planta de Tratamiento de Voluminosos. Esta instalación se ubicará en el Complejo Ambiental de El Campello y permitirá dar una segunda vida a residuos como colchones o muebles.

La planta cuenta con una subvención de 5,37 millones de euros, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos NextGenerationEU. La futura Planta de Voluminosos, que tendrá una capacidad para tratar más de 30.000 toneladas de esta fracción de residuos, también conllevará un importante ahorro económico a los 52 municipios consorciados. Como explica José Ramón González de Zárate, presidente del Consorci Mare, “pongo el ejemplo de Benidorm, la eliminación de la tonelada de voluminoso cuesta al Ayuntamiento unos 140 euros por tonelada, y calculamos que, con la Planta acabada, ese precio pasará a 70 euros, casi la mitad”.

Asimismo, la Junta ha aprobado también, por unanimidad, el plan de explotación del ecoparque fijo de Benidorm, cedido a la entidad. Tras las obras de adecuación, se convertirá en el primer ecoparque fijo consorciado, que dará servicio a toda la ciudadanía de la Marina Baixa.