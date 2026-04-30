La Conselleria intensifica el control de la fauna y la calidad del agua en el río Amadorio de Villajoyosa

Técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación han llevado a cabo una nueva jornada de seguimiento ambiental en el cauce del río Amadorio, en Villajoyosa, centrada en el análisis de la fauna y en la evaluación de la calidad del agua.

Durante la intervención, se han identificado diversas especies presentes en este entorno natural, entre ellas anguilas y cangrejo americano, además de otros ejemplares característicos del ecosistema fluvial. Asimismo, se ha actuado sobre la presencia de especies invasoras detectadas en el cauce, con el objetivo de minimizar su impacto sobre la biodiversidad local.

En paralelo, los técnicos han realizado distintas pruebas para comprobar el estado del agua, incluyendo la medición de parámetros como el pH y la conductividad, indicadores clave para determinar la salud del ecosistema. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, destacó que “este tipo de actuaciones periódicas son fundamentales para conocer la evolución del ecosistema del río Amadorio y garantizar su conservación en las mejores condiciones posibles”. En esta línea, añadió que “el seguimiento continuo permite anticipar problemas, actuar con mayor precisión y proteger tanto la calidad del agua como el equilibrio de las especies que habitan en el entorno”.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa de control y conservación que impulsa la Conselleria, orientado a preservar los espacios naturales y asegurar el buen estado de los recursos hídricos del municipio.