El Consejo Municipal de Turismo de Villajoyosa celebra su segunda reunión

La edil de Turismo, Rosa Llorca ha destacado que 2025 se han cumplido con los objetivos previstos, como es el caso de la creación de la ADL (Agencia de Desarrollo Local) o la Fundación Discover. “La ADL forma parte de uno de los objetivos que nos marcamos al llegar al gobierno: conseguir la transversalidad de la Concejalía de Turismo”, indicó Llorca. Además la Fundación Discover entra en la fase final para su incorporación en el registro de Funciones de la Comunidad Valenciana, por lo que arrancará su actividad en enero de 2026.

Además. la edil ha destacado las inversiones en infraestructuras y digitalización de servicios para visitantes que se reflejan en los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) o el compromiso con el medio ambiente con la renovación de las

certificaciones turísticas o las banderas azules. Rosa Llorca también ha enumerado las diferentes acciones de promoción turística, como el 25 aniversario de La Vila Gastronómica, que “ha permitido consolidar la marca con varios eventos y novedades”. La edil de Turismo destacó también el aumento significativo de producciones audiovisuales gestionadas por La Vila Film Office, en colaboración con la Costa Blanca Film Commission, “este aumento nos anima a seguir trabajando el producto turístico de pantalla, tan importante para nuestra promoción”.