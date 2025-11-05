Obras

Confrides recibe medio millón de euros de la Generalitat para la remodelación de la antigua casa del médico

la actuación se extenderá a los alrededores del edificio

Onda Cero Marina Baixa

Confrides |

El proyecto contempla una rehabilitación integral del inmueble, incluyendo mejoras estructurales, energéticas y de accesibilidad, así como la creación de zonas polivalentes que podrán destinarse a actividades municipales y vecinales. Desde el consistorio agradecen la subvención concedida por la Generalitat, escuchamos al alcalde de Confrides Rubén Picó.

Asimismo, la actuación se extenderá a los alrededores del edificio, con la renovación del pavimento, la mejora de la iluminación y la integración de mobiliario urbano que favorecerá un entorno más funcional, moderno y accesible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer