Confrides licita la renovación de las calles de l’Abdet por más de 225.000 euros

La Diputación de Alicante ha sacado a licitación las obras de renovación de pavimentos y adecuación de diferentes calles y espacios de Abdet, con un presupuesto base de 225.129,24 euros. La institución provincial será la encargada de tramitar la contratación de los trabajos.

La actuación tendrá un carácter integral y no se limitará a la renovación de las calles. El proyecto contempla también la intervención sobre los saneamientos y las acometidas de agua, así como la ejecución de rebajes en las aceras para mejorar la accesibilidad y facilitar el tránsito peatonal.

El proyecto se ha estudiado de forma detallada sobre el propio terreno, analizando las características y necesidades de los diferentes puntos incluidos en la actuación para plantear una intervención adaptada a la realidad del núcleo urbano. De esta forma, la obra permitirá actuar de manera conjunta sobre los viales, los servicios básicos y las condiciones de accesibilidad.

«Estamos ante la obra más ambiciosa de la historia de Abdet. No se trata únicamente de renovar las calles, sino de aprovechar esta actuación para mejorar también los saneamientos y las acometidas de agua, además de trabajar en la accesibilidad peatonal. Todo se ha estudiado con mucho cuidado y de forma minuciosa sobre el terreno para que la actuación responda a las necesidades reales de l’Abdet», señala Rubén Picó.

El primer edil pone además en contexto la dimensión económica de la actuación: «Estamos hablando de una inversión que, por sí sola, prácticamente iguala el presupuesto municipal con el que partimos para el ejercicio 2026, situado en torno a los 316.000 euros».

Picó recuerda, no obstante, que el volumen de ingresos del Ayuntamiento puede ser considerablemente superior cuando se incorporan inversiones procedentes de otras administraciones. «El ejercicio anterior cerró con más de 1,6 millones de euros de ingresos, pero en su gran mayoría procedentes de inversiones. Para un municipio pequeño como el nuestro, la colaboración de las administraciones supramunicipales es fundamental para poder acometer actuaciones de esta envergadura», apunta.

Las obras se encuentran actualmente en fase de licitación, dentro del expediente O6S-172/2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de octubre de 2026.

Una vez completado el procedimiento de contratación y adjudicados los trabajos, la actuación permitirá transformar diferentes espacios del núcleo urbano de l’Abdet mediante una intervención que combina la renovación de los viales con la mejora de servicios esenciales como el saneamiento y las acometidas de agua, además de incorporar medidas para facilitar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad.