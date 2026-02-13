Confrides estrena un servicio municipal de podas itinerante

El Ayuntamiento de Confrides ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de podas itinerante con el objetivo de facilitar a las vecinas y los vecinos la gestión de los restos vegetales y avanzar en políticas locales más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Esta iniciativa, que también dará cobertura al núcleo de l’Abdet, permitirá a la ciudadanía inscribirse previamente en el Ayuntamiento, bien de forma presencial o telefónica, para hacer uso del servicio de trituración de podas que prestarán los servicios técnicos municipales.

Con este sistema, el Ayuntamiento pretende facilitar la eliminación de restos de poda procedentes de parcelas y viviendas, evitando acumulaciones incontroladas o quemas, y favoreciendo su tratamiento mediante trituración, lo que repercute positivamente tanto en la limpieza del municipio como en la protección del entorno natural. Asimismo, el material resultante podrá ser reutilizado como recurso orgánico, contribuyendo a la economía circular y a la reducción de residuos.