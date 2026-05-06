Condenado a un año y siete meses de prisión un camarero por humillar y agredir a dos clientes por su orientación sexual

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de octubre de 2022 en un pub de Benidorm, cuando un camarero se dirigió a una pareja con insultos homófobos delante de otros clientes. Al intentar abandonar el local, el acusado golpeó a uno de ellos con un fuerte puñetazo, haciéndolo caer al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro trató de intervenir y también fue agredido, sufriendo ambos lesiones que requirieron asistencia sanitaria.

La Audiencia Provincial de Alicante le condena a un año y siete meses de prisión, además de multas por un total de 2.160 euros y a indemnizar con 440 euros a cada víctima por los daños causados.