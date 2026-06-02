Comienzan los preparativos para la pavimentación de la plaza Mayor del Casco Histórico de l’Alfàs

Frente a la fachada de la Iglesia de San José, se procede a instalar un pedestal escultórico que permanecerá fijo y será escenario de las embajadas de las Fiestas del Santísimo Cristo.

A finales de semana comenzará la pavimentación de la plaza Mayor del Casco Histórico de l’Alfàs, donde se encuentra el pino que da nombre al municipio. Así lo ha anunciado el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, en una visita técnica realizada junto a los concejales de Urbanismo y Comercio, Toni Such y Patrick de Meirsman.

Arques ha querido comprobar que las obras avanzan según lo previsto, y se ha referido a la remodelación integral de la plaza Mayor en marcha, y el tramo de la calle Federico García Lorca comprendido entre la calle Escuelas y la plaza Jaume I, como una de las actuaciones más necesarias e importantes para el municipio. “Esta misma semana comenzará la pavimentación del suelo de la plaza, en breve llegará el nuevo mobiliario, y poco a poco podremos ir viendo más cerca el final de las obras en este punto de la plaza”.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Pavasal, se están realizando por fases, y cuentan con un presupuesto municipal de 777.896,67 euros, ha recordado el concejal de Urbanismo, Toni Such. Con esta importante actuación en el mismo centro del Casco Histórico “vamos a ganar en accesibilidad, amplitud, seguridad y calidad urbana”. Unas obras de remodelación de todas las infraestructuras básicas, señala Such, delimitando zonas diferenciadas para distintos usos, como la celebración de actos multitudinarios durante las fiestas.

Un cambio “más allá de lo estético, que también”, que contempla la renovación de los colectores de agua potable en todos los tramos afectados, sustituyendo las antiguas conducciones de fibrocemento que abastecen a buena parte del casco urbano. “Unas obras hidráulicas que se se ejecutan de manera coordinada con la reurbanización para optimizar recursos y reducir plazos” apostilla Such..

La intervención en la plaza respeta el elemento más emblemático, el pino, al que rodeará un banco de piedra perimetral, como zona de descanso y punto de encuentro, además de actuar de elemento protector como alcorque. Un banco con carácter conmemorativo, ya que permitirá grabar las fechas de los distintos pinos que han formado parte de la historia de la plaza.

“Desde el Ayuntamiento queremos agradecer, una vez más, la colaboración ciudadana y la comprensión ante las molestias provocadas por las mejoras en marcha”, ha reiterado finalmente el concejal alfasino el compromiso municipal de minimizar las afecciones y cumplir los plazos establecidos.