Comienza en Benidorm la mejora de la accesibilidad en la Avenida Alfonso Puchades una de las principales arterias de la ciudad

La intervención afectará a seis pasos peatonales y se centrará en facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Las obras se prolongarán por espacio de un mes aproximadamente y estas intervenciones han sido consensuadas con la ONCE. Escuchamos a Francis Muñoz concejal de Espacio Público de Benidorm

La intervención está enfocada a mejorar la accesibilidad universal, si bien se dirige en mayor medida a las personas con discapacidad visual. Escuchamos de nuevo a Francis Muñoz

Además de la instalación de este pavimento, los trabajos se centrarán también en pasos peatonales en los que se generarán orejetas para mejorar la visibilidad y el tránsito de vehículos.