Comercio de La Vila Joiosa se plantea crear una campaña para potenciar el Mercat Municipal

El limitado número de los puestos adjudicados en el Mercado Municipal de La Vila Joiosa, sólo dos de los cinco licitados ha preocupado a la concejala de comercio, Marta Ronda, que ha asegurado a Onda Cero que tiene intención de preparar, junto con los comerciantes del Mercat, una campaña de promoción, para fomentar la compra en el Mercat.

Esa campaña tendría la doble finalidad de motivar a la compra en el mercado por parte de los usuarios y, por otro lado, potenciar el interés de los comerciantes por establecerse en uno de los puestos libres.

Los puestos número 6, 8, 9, 15 y 21 del Mercat de La Vila salieron a licitación, casi todos, por poco menos de 8200 euros, mientras que el de panadería, con mayor superficie, un total de 25 metros cuadrados, salía licitado en casi 11.700 euros, Finalmente, la panadería, se ha adjudicado por 14.000 euros y el otro puesto adjudicado, destinado a ultramarinos, se ha adjudicado por el precio de licitación, ambos a dos mujeres vileras. Quedan un puesto para pescadería y dos por determinar la especialidad. Tres puestos aún disponibles, lo que ha provocado que la edil del área, Marta Ronda, viera la necesidad de iniciar una campaña para potenciar el Mercat.

"Me apetece mucho y creo que es necesario impulsar una campaña para potenciar las compras en el Mercado Municipal", apunta Ronda, que dice desconocer "las causas por las que no se han adjudicado todos los puestos", si bien considera que uno de los motivos puede ser "la dificultad a la hora de respetar la norma de diversidad del Mercat", ha dicho "ya que no puede repetirse el mismo tipo de negocio más de dos veces".

Ronda ha manifestado para Onda Cero que "se debe dar una vuelta a la potenciación del consumo en nuestro Mercat Municipal" y está dispuesta a reunirse con los adjudicatarios de los locales del mercado "para tratar de encontrar la mejor vía para hacer una campaña efectiva".

Ronda invita a quien aún esté interesado a que pregunte en la concejalía de Comercio por los puestos aún por otorgar.

Los puestos se adjudican hasta diciembre de 2028, un plazo que es improrrogable.