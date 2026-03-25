Colocan las placas de hierro que sostendrán el nuevo puente sobre el río Amadorio en Villajoyosa

Continúan las obras con la colocación de placas de hierro que servirán de base para la futura losa de hormigón. El alcalde, Marcos Zaragoza, ha destacado que se trata de una actuación clave para mejorar la conexión entre el barrio del Poble Nou y el centro urbano.

El proyecto permitirá ampliar el puente hasta los 11 metros de ancho, mejorar las aceras para peatones, renovar el pavimento, la iluminación y las canalizaciones.

Las obras cuentan con una inversión de más de 850.000 euros y el proyecto está incluido en el plan de inversiones plurianual al que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros.