Los cementerios de la Marina Baixa se preparan para el Día de Todos los Santos con horarios especiales y servicios reforzado

Benidorm

Desde hoy, los cementerios municipales amplían su horario de apertura de 8:00 a 20:00 horas. Además, se han acometido diversas mejoras, entre ellas la ampliación de 40 nuevos nichos en el camposanto de Sant Jaume, a los que se sumarán próximamente otros 176.

La Vila Joiosa

El cementerio municipal permanecerá abierto toda la semana de 7:00 a 19:00 horas. El Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial de autobús con salida desde la avenida País Valencià, con frecuencia de 30 minutos hasta el 2 de noviembre. El Día de Todos los Santos, el servicio funcionará de forma ininterrumpida de 9:00 a 19:00 horas.

L’Alfàs del Pi

El cementerio abrirá del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas. Para estas fechas, el consistorio ha reforzado los trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento, además de instalar mesas y contenedores adicionales para facilitar la preparación de flores y arreglos por parte de las familias.

Finestrat

El sábado 1 de noviembre, a las 12:30 horas, el párroco de la localidad oficiará la misa en honor a Todos los Santos en el propio cementerio municipal.

Altea

En Altea, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y mantenimiento. El cementerio mantendrá su horario habitual durante la semana, y el sábado, Día de Todos los Santos, permanecerá abierto de manera continuada de 8:00 a 19:00 horas.