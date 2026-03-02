Turismo

La campaña sobre fiestas y gastronomía Navega La Vila recibe el IX premio Innovación Tourist Info

Es el segundo galardón que consigue esta iniciativa tras ser reconocida en el Publifestival 2025

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La oficina Tourist Info de Villajoyosa ha sido reconocida con el IX Premio Innovación Tourist Info por su proyecto “Navega La Vila”, una campaña que apuesta por una promoción turística diferente y participativa

“Navega La Vila” es una iniciativa transmedia impulsada por el Ayuntamiento en 2024 para promocionar fiestas y gastronomía. Incluye un itinerario por el municipio con códigos QR que dan acceso a podcasts y contenidos en YouTube narrados por vecinos. La concejal de Turismo, Rosa Llorca, destaca que esta cercanía convierte la campaña en una herramienta eficaz que muestra el potencial de la ciudad desde dentro.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer