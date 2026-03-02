La campaña sobre fiestas y gastronomía Navega La Vila recibe el IX premio Innovación Tourist Info

La oficina Tourist Info de Villajoyosa ha sido reconocida con el IX Premio Innovación Tourist Info por su proyecto “Navega La Vila”, una campaña que apuesta por una promoción turística diferente y participativa
“Navega La Vila” es una iniciativa transmedia impulsada por el Ayuntamiento en 2024 para promocionar fiestas y gastronomía. Incluye un itinerario por el municipio con códigos QR que dan acceso a podcasts y contenidos en YouTube narrados por vecinos. La concejal de Turismo, Rosa Llorca, destaca que esta cercanía convierte la campaña en una herramienta eficaz que muestra el potencial de la ciudad desde dentro.