Callosa d’en Sarrià renueva los contenedores de reciclaje con nuevas mejoras de accesibilidad y capacidad

Entre las principales novedades, los nuevos depósitos cuentan con sistemas de apertura más cómodos y accesibles, permitiendo depositar residuos de forma más sencilla y rápida, sin necesidad de utilizar ambas manos. Además, todos los contenedores incorporan señalización en Braille para facilitar su uso por parte de personas invidentes.

“Son innovaciones que se han incorporado y me siento muy satisfecho”, ha señalado el alcalde, quien también ha puesto en valor el compromiso municipal con la accesibilidad universal y la mejora continua de los servicios públicos.

Por su parte, el encargado de FCC Medio Ambiente en Callosa d’en Sarrià, Jose Vicente Lloret, ha explicado que esta actuación da continuidad al proceso de renovación iniciado hace unas semanas con los contenedores de residuos sólidos urbanos (RSU).

“Continuamos ahora con los contenedores de envases y cartón, dando una nueva imagen a Callosa”, ha afirmado. Lloret ha destacado además que los nuevos modelos ofrecen “mayor capacidad y más facilidad a la hora de depositar bolsas y residuos”.

Actualmente, el municipio dispone de entre 25 y 30 contenedores de cada tipo ya instalados, y está prevista la incorporación de 37 nuevas unidades de cada tipo, tanto para envases como para papel y cartón, con el objetivo de reforzar el reciclaje y mejorar el servicio en todos los barrios del municipio.

Finalmente Andrés Molina destacó que "con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una Callosa d’en Sarrià más sostenible, accesible y comprometida con el cuidado del medio ambiente".