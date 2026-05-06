Callosa d’en Sarrià refuerza junto a la Generalitat el impulso al níspero y a las infraestructuras hídricas del municipio

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha reafirmado su compromiso con el sector agrícola y con la modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio durante la visita institucional realizada por la secretaria autonómica de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Laura Soto, acompañada por la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve.

La jornada contó con la presencia del alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, y los concejales de Agricultura Rafael Gregori y Medio Ambiente, Maribel Ferrandiz e incluyó una visita a la Cooperativa Ruchey y una reunión de trabajo con la Comunitat General de Regants de Callosa d’en Sarrià para abordar el proyecto de mejora y optimización del sistema de riego.

Durante la visita, Laura Soto destacó la importancia estratégica del cultivo del níspero para la economía local y recordó que la actual campaña se encuentra ya al 70% de su desarrollo. “El níspero representa cerca del 80% del PIB de Callosa d’en Sarrià y es un motor económico y social fundamental para el municipio y para toda la comarca”, señaló.

La secretaria autonómica subrayó además el respaldo de la Generalitat Valenciana al sector agrícola callosino y el interés del Consell por seguir impulsando actuaciones relacionadas con el agua y la optimización de los recursos hídricos destinados al riego. “Desde la Generalitat estamos trabajando junto a los regantes y al Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras hidráulicas y garantizar un uso eficiente del agua, clave para asegurar el futuro de la agricultura en Callosa d’en Sarrià”, afirmó Soto.

En la reunión mantenida con la Comunitat General de Regants se abordó el proyecto de modernización del sistema de riego, actualmente en fase de estudio de impacto ambiental.

La actuación contempla la construcción de un depósito de hormigón con capacidad de 1,5 hectómetros cúbicos y la mejora de las redes principales para recoger aguas procedentes de los pozos del Algar y Guadalest.

El proyecto incluye además la implantación de hidrantes multiusuario, así como nuevas conducciones con tuberías de entre 800 y 1.050 milímetros de diámetro, que permitirán optimizar la distribución del agua en una superficie agrícola de más de 1.075 hectáreas.

Laura Soto destacó que esta actuación resulta esencial para garantizar la viabilidad futura del sector agrícola callosino y favorecer el relevo generacional. “Hemos venido a conocer de primera mano el proyecto de la Comunitat General de Regants porque consideramos que es una infraestructura estratégica para el futuro del campo callosino. La modernización del riego y la mejora de la eficiencia hídrica son fundamentales para facilitar el relevo generacional y asegurar que los jóvenes puedan seguir vinculados a la agricultura pese a las dificultades derivadas de la orografía del terreno”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, agradeció la visita institucional y el apoyo mostrado por la Generalitat al municipio y a sus agricultores. “El agua es esencial para nuestro presente y para el futuro de Callosa d’en Sarrià. Seguiremos trabajando junto a la Generalitat y a los regantes para impulsar proyectos que mejoren nuestras infraestructuras hidráulicas, garanticen la sostenibilidad del sector agrícola y ayuden a mantener vivo nuestro principal motor económico”, manifestó.

Molina ha valorado muy positivamente esta jornada de trabajo, “que refuerza la colaboración institucional y el compromiso conjunto para seguir avanzando en la modernización del regadío, la sostenibilidad hídrica y la defensa del sector agrícola del pueblo “.