Callosa d’en Sarrià celebra el Día Internacional de la Juventud con una nueva edición de la Game Party

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de la Concejalía de Juventud, celebró ayer miércoles, 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud con una nueva edición de la Game Party, una propuesta que volvió a reunir a numerosos jóvenes en el Polideportivo Municipal para disfrutar de una tarde de ocio, tecnología y deporte.

La actividad, desarrollada de 16.00 a 20.00 horas, ofreció diferentes propuestas vinculadas al ocio digital, entre ellas una zona de videojuegos con consolas PlayStation para jugar al FIFA, una máquina de baile, dos simuladores de conducción y gafas de realidad virtual.

La jornada se completó con actividades deportivas en las instalaciones del Polideportivo Municipal, donde los participantes pudieron disfrutar de minitorneos y partidas de fútbol sala y bádminton, combinando así el entretenimiento tecnológico con la práctica deportiva.

El concejal de Juventud, Carlos Seguí, ha destacado que en esta propuesta organizada por el Ayuntamiento: “Hemos preparado una actividad con un poco de ocio digital, con una zona de videoconsolas, una máquina de baile, dos simuladores de coches, un par de PlayStations para jugar al FIFA y luego unas gafas de realidad virtual. A su vez, también están en la pista del polideportivo practicando fútbol sala y bádminton”.

Seguí ha valorado especialmente la participación registrada durante la jornada y ha señalado que “ha habido una gran afluencia”. Asimismo, ha explicado que la Concejalía ha querido aprovechar la celebración del Día Internacional de la Juventud para dar una relevancia especial a esta fecha en el calendario municipal: “este tipo de iniciativas tienen como objetivo ofrecer alternativas de ocio saludable, favorecer la convivencia y generar espacios de encuentro para la juventud de Callosa d’en Sarrià, combinando actividades relacionadas con sus intereses con propuestas deportivas y de participación".

Actividad de barranquismo

La programación con motivo del Día Internacional de la Juventud continuará el próximo 23 de agosto con una actividad de barranquismo acuático en Anna, dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. La salida desde Callosa d’en Sarrià está prevista a las 7.45 horas e incluye el desplazamiento. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

Seguí concluyó manifestando que "con esta programación, la Concejalía de Juventud reafirma su compromiso con la creación de actividades dirigidas a los jóvenes del municipio y con la consolidación del Día Internacional de la Juventud como una fecha de referencia en el calendario de actividades de Callosa d’en Sarrià".