Callosa d’en Sarrià aprueba una inversión de más de 775.000 euros para mejorar calles, caminos y parkings del municipio

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià aprobó en el pleno municipal celebrado este jueves 28 de mayo una importante modificación de crédito destinada a ejecutar actuaciones de asfaltado y mejora urbana en diferentes calles, caminos y zonas de aparcamiento del municipio, con una inversión global de 775.500 euros.

La actuación contempla trabajos de renovación y asfaltado en numerosos puntos del término municipal, con el objetivo de mejorar la seguridad de vecinos, peatones y conductores, así como modernizar la imagen de estas zonas y optimizar su funcionalidad y accesibilidad.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, destacó la importancia de esta inversión para continuar mejorando infraestructuras básicas del municipio y dar respuesta a necesidades históricas de diferentes áreas urbanas y rurales.

“Se aprobó una modificación de crédito para el asfalto de caminos, calles y parkings. Es una necesidad muy importante, especialmente en los parkings que actualmente son de tierra y presentan muchos problemas cuando llueve”, señaló el alcalde.

Molina explicó que muchas de estas zonas de aparcamiento se vuelven parcialmente intransitables durante episodios de lluvia debido a la acumulación de agua y al deterioro del firme, una situación que el Ayuntamiento pretende solucionar con esta actuación integral.

“Va a ser un cambio sustancial porque no es igual un parking sin regular, sin señalización y sin asfaltado. Solo con la señalización ya se podrán aprovechar mejor los espacios y aumentar el número de plazas disponibles”, añadió.

La inversión supera el medio millón de euros únicamente en actuaciones de asfaltado y permitirá intervenir sobre aproximadamente 15.000 metros cuadrados entre calles, caminos y parkings.