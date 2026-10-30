Callosa d’en Sarrià acogerá la ITV móvil para vehículos agrícolas, motocicletas y ciclomotores

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià informa de la llegada de la unidad móvil de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que estará en el municipio los próximos martes 3 y miércoles 4 de noviembre, en las instalaciones de la Cooperativa, en horario de 10.00 a 13.00 horas. La unidad prestará servicio para la inspección de vehículos agrícolas, motocicletas de hasta 125 cc y ciclomotores. La iniciativa facilita a los propietarios de estos vehículos el cumplimiento de sus obligaciones de inspección sin necesidad de desplazarse a otras localidades, una alternativa especialmente cómoda para agricultores y usuarios de motocicletas y ciclomotores.

El concejal de Agricultura, Rafael Gregori, ha destacado la utilidad de acercar este servicio al municipio. «La llegada de la ITV móvil es una buena oportunidad para que nuestros agricultores y los vecinos que tienen motocicletas o ciclomotores puedan pasar la inspección aquí, sin tener que organizar un desplazamiento fuera de Callosa. Queremos facilitarles las gestiones y que puedan aprovechar estas dos fechas para poner sus vehículos al día», ha señalado.

Gregori ha recordado que la atención se realizará por orden de llegada y estará sujeta a la capacidad de la unidad móvil. Por este motivo, recomienda acudir con tiempo suficiente, ya que el servicio atenderá a los vehículos conforme vayan llegando y hasta completar su capacidad.

Fechas, horario y ubicación de la ITV móvil

La unidad móvil estará disponible durante dos jornadas consecutivas: Martes, 3 de noviembre: de 10.00 a 13.00 horas. Miércoles, 4 de noviembre: de 10.00 a 13.00 horas. Lugar: Cooperativa de Callosa d’en Sarrià. Vehículos admitidos: vehículos agrícolas, motocicletas de hasta 125 cc y ciclomotores. Documentación obligatoria para pasar la inspección. Las personas que acudan deberán presentar la documentación original del vehículo: Tarjeta de Inspección Técnica o certificado de características, en el caso de los ciclomotores. Permiso de circulación o licencia de circulación para ciclomotores. Seguro obligatorio en vigor.

Tarifas de la ITV móvil

Los precios indicados en el cartel informativo son los siguientes, con pago directo en la unidad móvil: Vehículos agrícolas: 13,12 euros. Motocicletas y ciclomotores sin catalizar: 26,09 euros. Motocicletas con catalizador: 33,07 euros.

El Ayuntamiento anima a los propietarios de estos vehículos a aprovechar la presencia de la unidad móvil en Callosa d’en Sarrià y recuerda la conveniencia de acudir con toda la documentación preparada para agilizar la atención.

Con esta iniciativa, los vecinos disponen de una opción cercana para realizar la inspección técnica de sus vehículos, con el consiguiente ahorro de tiempo y desplazamientos.