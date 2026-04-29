Callosa d’en Sarrià abre el proceso de admisión escolar para el curso 2026/2027

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha anunciado la apertura del proceso de admisión escolar para el curso 2026/2027 en los centros públicos del municipio. El procedimiento afecta a las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.

Además, el Ayuntamiento ha informado del inicio del proceso específico de escolarización para el alumnado de 2 años, dirigido a niños y niñas nacidos en 2024, para los que el municipio dispone de dos centros educativos públicos. La edil de Educación, Mayte García Pérez, ha destacado la importancia de que las familias “consulten los plazos y formalicen la solicitud dentro del calendario establecido para garantizar la correcta tramitación de las matrículas”.

La admisión deberá realizarse preferentemente de forma telemática a través de la plataforma habilitada por la Conselleria de Educació, las solicutudes pueden presentarse del 7 al 18 de mayo.