Buenos resultados turísticos en la Semana Santa

La Semana Santa ha estado marcada por un aumento significativo de las reservas de última hora, según ha señalado la consellera de Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, en declaraciones a Onda Cero Marina Baixa

En este sentido, Cano ha destacado la creciente apuesta por un modelo turístico más diversificado y especializado, en el que ganan peso modalidades como el turismo cultural y el turismo deportivo. Esta estrategia contribuye a reforzar la competitividad de la Marina Baixa y a ampliar su atractivo como destino.

Además, las previsiones apuntan a un nuevo récord de visitantes extranjeros en 2025, consolidando la proyección internacional del destino, sin perder de vista la relevancia del turismo nacional y del turismo residencial, que siguen siendo pilares fundamentales del sector.

En cuanto al balance de la pasada Semana Santa, los datos han sido muy positivos, con altos niveles de ocupación en puntos clave como Valencia y Benidorm. No obstante, una de las tendencias más destacadas ha sido el aumento de las reservas de última hora, un comportamiento que se ha dado tras la situación en Oriente Medio