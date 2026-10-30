Los benidormenses contarán con más bancos en las calles y un mobiliario urbano renovado y acondicionado

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado esta semana la colocación de nuevos bancos en la vía pública y también ha empezado a revisar y acondicionar el mobiliario ya instalado, según ha informado el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz. Con esta operación de aumento y mejora del mobiliario “queremos ofrecer más puntos de descanso a personas mayores, con dificultades en la movilidad o con movilidad reducida, favoreciendo así su autonomía”.

El edil ha detallado que “se están instalando 80 nuevas unidades, de madera u hormigón según el caso” en diferentes puntos de toda la ciudad, “con especial atención a las zonas en las que suele registrarse un mayor tránsito peatonal como el centro, los paseos marítimos y los parques”.

Muñoz ha incidido en que “esta medida responde a una necesidad cotidiana, puesto que muchas personas mayores o con movilidad reducida condicionan sus salidas a poder hacer una pausa durante sus paseos. Por ello, es importante que les facilitemos los máximos puntos de descanso, para animarles así a salir con la seguridad y certeza de que van a encontrar una ciudad accesible y un lugar en el que descansar en sus itinerarios diarios”.

Además de las nuevas unidades, “también estamos actuando en el acondicionamiento del mobiliario que ya teníamos” a través del contrato de mantenimiento y conservación con el que estamos procediendo al repintado y el cuidado de las maderas de los bancos que presentan algún tipo de desperfecto o que están desgastados para dejarlos en las mejores condiciones”. “Aunque las labores de conservación y mantenimiento son constantes estamos haciendo un refuerzo, sobre todo, en los bancos”; una operación que se prolongará entre dos y tres meses.

Muñoz ha concluido que “con estas pequeñas operaciones de cirugía urbana hacemos que nuestro espacio público sea cada vez más inclusivo y más cómodo para todos los peatones”.