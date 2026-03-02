Benidorm y Veolia invierten cerca de 70 millones en infraestructuras hidráulicas en los últimos 20 años

En la presentación de la campaña han participado el concejal de Ciclo del Agua José Ramón González de Zárate y el gerente de la mercantil en la comarca, Ciriaco Clemente, y que bajo el nombre ‘El recurso más valioso merece tu mayor compromiso’ que se realiza con motivo de la celebración el 22 de marzo del Día Mundial del Agua. El gerente de Veolia ha cifrado en 45 millones de euros el dinero invertido por la empresa en las últimas dos décadas con cargo al Fondo de Inversión y al Fondo de Renovación, una cifra que González de Zárate ha elevado hasta los 70 millones “si contamos con las inversiones propias realizadas por el Ayuntamiento, por la Generalitat o por la Diputación”.

El concejal ha reivindicado al Gobierno central “inversiones como el dragado de nuestros embalses y pantanos para incrementar su capacidad de reserva o la modernización de las compuertas para evitar problemas en caso de fuertes lluvias”.

La ciudad tiene un 96% de eficiencia en la gestión del agua y se está trabajando para seguir superando ese nivel y continuar siendo una referencia con nuevas inversiones que ya se han preparado, como apunta el concejal

Y para estos dos próximos meses Veolia lanza la campaña ‘El recurso más valioso merece tu mayor compromiso’ y anuncia actividades “todos los días” con motivo del Día Mundial del Agua, en un mes de marzo que será intenso en cuanto a las actividades, todos los días de la semana. Y aunque en la comarca no ha llovido suficiente, y seguimos en alerta en materia hídrica, este verano no habrá problemas en el suministro. Escuchamos a Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en Benidorm