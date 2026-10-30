Benidorm tiene para el puente de Todos los Santos unas reservadas confirmadas en hoteles del 71,7%

HOSBEC ha trasladado los datos de previsión de ocupación hotelera para este puente de Todos los Santos, correspondientes a las reservas confirmadas (on the books) entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Benidorm tiene registrados ya unas reservas confirmadas del 71,7%. El lunes 2 de noviembre es festivo en 9 comunidades autónomas que han trasladado al lunes el festivo del domingo 1 de noviembre y que son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra