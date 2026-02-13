Benidorm roza el 90% de ocupación hotelera impulsada por San Valentín y el BenidormFest

Benidorm vuelve a situarse a la cabeza de la Costa Blanca en cuanto a ocupación hotelera, rozando el 90% de reservas confirmadas. La coincidencia de dos eventos clave, la celebración de San Valentín y el BenidormFest, ha disparado la demanda y consolidado unos datos muy positivos para el sector turístico local.

La elevada demanda ha permitido incrementar los precios respecto al mismo periodo de 2025 en todos los destinos analizados. En el caso de Benidorm, la tarifa media se sitúa en 95,5 euros.

En el conjunto de la Costa Blanca, sin incluir a Benidorm en el cálculo, la ocupación media prevista supera el 76,4%. Por su parte, la provincia de Valencia alcanza el 81,3% de reservas, mientras que Castellón se sitúa en el 79%.