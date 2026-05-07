Benidorm retoma la próxima semana las actividades ambientales

Esta cita tiene como objetivo de sensibilizar sobre su importancia en el equilibrio ecológico, descubriendo aspectos como el papel que desarrolla la fauna y la flora en los parques, la biodiversidad y concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

En este caso se realizará un taller de construcción de cajas nido y hoteles de insectos. "Con ello queremos fomentar la presencia de fauna útil en los parques y al mismo tiempo sensibilizar a la ciudadanía sobre su importancia para el equilibrio ecológico" ha dicho González de Zárate. El taller enseñara a construir cajas nido para aves insectívoras, hoteles de insectos y se instalarán los elementos construidos en diversas zonas verdes. La actividad irá acompañada de una explicación sobre el papel de aves e insectos en el control biológico de plagas y se desarrollará en el parque de Foietes. Comenzará a las 10,30 horas y finalizará dos horas después.

El concejal de Parques y Jardines ha destacado el "importante papel" que tienen estas actividades "para dar a conocer nuestros parques y zonas verdes, así como la flora y fauna existente en ellos" y ha puesto en valor "la apuesta y el trabajo que se hace en beneficio de la naturaliza y el medio ambiente para que Benidorm siga siendo una ciudad sostenible y respetuosa con el entorno".

Esta segunda actividad, ha continuado el edil, está abierta a todo el mundo "pero especialmente dirigida a familias con niños para que conozcan el medio ambiente y contribuyan a su cuidado". La construcción de los hoteles para insectos y las cajas nido para aves "las harán las familias y se quedarán para siempre en el parque, de forma que esas mismas familias puedan ir a verlas cuando lo deseen".

Por ello, González de Zárate ha querido "invitar a toda la ciudadanía a que participen en esa actividad el día 16 de mayo porque pasarán un rato muy entretenido en una jornada al aire libre".