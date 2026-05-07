medio ambiente

Benidorm retoma la próxima semana las actividades ambientales

La nueva cita será el viernes 16 de mayo a las 10,30 horas en el Parque de Foietes

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm retoma la próxima semana las actividades ambientales
Benidorm retoma la próxima semana las actividades ambientales | Onda Cero Marina Baixa

Esta cita tiene como objetivo de sensibilizar sobre su importancia en el equilibrio ecológico, descubriendo aspectos como el papel que desarrolla la fauna y la flora en los parques, la biodiversidad y concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

En este caso se realizará un taller de construcción de cajas nido y hoteles de insectos. "Con ello queremos fomentar la presencia de fauna útil en los parques y al mismo tiempo sensibilizar a la ciudadanía sobre su importancia para el equilibrio ecológico" ha dicho González de Zárate. El taller enseñara a construir cajas nido para aves insectívoras, hoteles de insectos y se instalarán los elementos construidos en diversas zonas verdes. La actividad irá acompañada de una explicación sobre el papel de aves e insectos en el control biológico de plagas y se desarrollará en el parque de Foietes. Comenzará a las 10,30 horas y finalizará dos horas después.

El concejal de Parques y Jardines ha destacado el "importante papel" que tienen estas actividades "para dar a conocer nuestros parques y zonas verdes, así como la flora y fauna existente en ellos" y ha puesto en valor "la apuesta y el trabajo que se hace en beneficio de la naturaliza y el medio ambiente para que Benidorm siga siendo una ciudad sostenible y respetuosa con el entorno".

Esta segunda actividad, ha continuado el edil, está abierta a todo el mundo "pero especialmente dirigida a familias con niños para que conozcan el medio ambiente y contribuyan a su cuidado". La construcción de los hoteles para insectos y las cajas nido para aves "las harán las familias y se quedarán para siempre en el parque, de forma que esas mismas familias puedan ir a verlas cuando lo deseen".

Por ello, González de Zárate ha querido "invitar a toda la ciudadanía a que participen en esa actividad el día 16 de mayo porque pasarán un rato muy entretenido en una jornada al aire libre".

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