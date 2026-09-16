Benidorm renueva las redes de agua potable y alcantarillado de la calle Vinaroz

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la renovación de la red de agua potable y alcantarillado de la calle Vinaroz. La inversión supera los 315.00 euros, que serán financiados por la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado, Veolia, con cargo al Fondo de Inversión del servicio.

La propuesta del concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, señala que la citada calle dispone actualmente de unas infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado “que presentan importantes deficiencias derivadas de su antigüedad y de los materiales que las componen”. De hecho, la red de abastecimiento existente está constituida por conducciones de fibrocemento de 60 y 80 milímetros de diámetro nominal y acometidas con materiales diversos “que actualmente son inadecuados”. Del mismo modo, la red de alcantarillado está formada por colectores de hormigón de 400 milímetros de diámetro, “con una antigüedad superior a 50 años y un grado de deterioro que provoca frecuentes obstrucciones y deficiencias en la prestación del servicio”.

La intervención dará comienzo “en unas dos semanas aproximadamente” ha precisado el edil y se prolongará por espacio de dos meses con un presupuesto de 315.849,57 euros. Los trabajos serán ejecutados por la concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado con cargo a los Fondos de Inversión de la concesión.

Una parte de estas obras se encuentran comprendidas dentro del dominio público marítimo terrestre, por lo que con carácter previo a la ejecución de las obras deberá obtenerse la autorización del Servicio Provincial de Costas de Alicante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

González de Zárate ha destacado que con esta obra “mejoramos la accesibilidad y renovamos la red de agua potable, alcantarillado, incorporamos la recogida de pluviales y colocamos nuevo mobiliario urbano”. En definitiva, según el concejal, “cambiamos la fisonomía de la calle sin que cueste un euro al Ayuntamiento”. La intervención en esta vía permitirá, asimismo, “mantener nuestra apuesta por la mejora de la eficiencia en la gestión del agua”. Igualmente, las aceras cumplirán con la normativa de accesibilidad y se reforzará la imagen de la calle “ya que es primordial para el Ayuntamiento una buena imagen en las calles de primera línea de playa y las transversales”.