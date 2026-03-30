Benidorm refuerza su resiliencia frente a inundaciones con más de 8 millones de euros invertidos en infraestructuras de evacuación pluvial

El consistorio y Veolia, empresa gestora del ciclo del agua, han llevado a cabo una intensa y progresiva inversión en las últimas décadas con una inversión continuada y el mantenimiento permanente lo que ha evitado problemas de inundaciones en puntos históricos de la ciudad.

La red de evacuación de pluviales de Benidorm está formada por más de 100 kilómetros de colectores, 13 bombeos, 6.000 imbornales, cauces, cunetas, depósitos de lluvia anticontaminación, etc. Las principales actuaciones recientes en materia de evacuación de pluviales han permitido ampliar la capacidad de la red, mejorar puntos críticos y modernizar infraestructuras obsoletas, incrementando así la capacidad de respuesta de la ciudad ante episodios de lluvia intensa y en estos años se han resuelto los problemas históricos de inundaciones en puntos como Avenida Alfonso Puchades, Avenida Mediterráneo, Calle Orts Llorca, Calle Esperanto, Plaza. Hispanidad, etc. Quedan otros puntos problemáticos en la ciudad que están identificados y analizados y sobre los que está planificado actuar en los próximos años.

Por supuesto la inversión en infraestructuras debe ir acompañada de una planificación integral de emergencias. En este sentido, VEOLIA subraya la importancia de contar con planes de emergencia por inundación actualizados y coordinados, que incluyan protocolos de actuación, y la aplicación de sistemas de alerta temprana digitales.