Benidorm realiza mejoras en la jardinería de 13 colegios antes del inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, lleva varios días realizando actuaciones de arreglo y mejora de la jardinería en la totalidad de los trece colegios de la ciudad con el fin de que estos trabajos estén finalizados antes del inicio del curso escolar, a primeros de septiembre. En concreto, los trabajos consisten en desbroces de parterres y patios, en la limpieza de restos vegetales en general, el recorte y adecuación de setos, la poda de palmeras y el realce del arbolado existente tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones y la retirada de ramas que pudieran molestar o entorpecer el tránsito. Igualmente se han retirado algunos avisperos que se habían detectado en algunas palmeras para garantizar la seguridad de los menores.

Las labores las está llevando a cabo la concesionaria de Parques y Jardines, Actúa, y a lo largo del mes de agosto continuarán los trabajos hasta completar todos los colegios, de forma que antes del arranque de la actividad en los colegios estas labores habrán terminado. Son dos brigadas del servicio de parques y jardines las que están trabajando en todos los colegios con el objetivo de que el trabajo esté finalizado cuando lleguen los niños a los colegios con motivo del nuevo curso escolar.

José Ramón González de Zárate, concejal de Parques y Jardines, ha señalado que este año, al igual que el pasado, se ha decidido “realizar un trabajo a fondo de jardinería y arbolado” para que cuando vuelvan los alumnos a los colegios “estén preparados y cuenten con más zonas de sombra”. El concejal ha indicado que se está haciendo “un gran trabajo” y ha precisado que al haber mucho arbolado “necesitábamos de bastante tiempo”, de ahí que las labores comenzaran hace algunos días. El edil ha concretado que cuando finalicen los trabajos se habrá actuado sobre más de 700 árboles y más de 150 palmeras.

Estas actuaciones, ha afirmado González de Zárate, “se complementan con la implantación de patios inclusivos y sostenibles que se ha realizado con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad para incrementar las zonas de sombras naturales mediante la renaturalización de dichos recintos”. En ese sentido, el titular de Parques y Jardines ha resaltado que los técnicos de la citada Fundación “se quedaron sorprendidos porque Benidorm es una ciudad con mucho arbolado y sombras naturales en los patios de los colegios donde los alumnos realizan numerosas actividades”.

“Llevamos ya varios años potenciando las zonas de sombra en la ciudad con la plantación de árboles allá donde podemos” ha indicado el concejal, que también señalaba que “la intención es crear zonas de sombra natural, pero si no es posible la creamos de forma artificial”. “Ya es habitual que tengamos altas temperaturas y tratamos de que la ciudad esté lo mejor preparada posible para combatirlas; por eso seguiremos apostando por incrementar las áreas de sombra naturales. Está demostrado que estas medidas pueden bajar la sensación térmica en unos cuatro o cinco grados” ha finalizado.