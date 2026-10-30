Benidorm planta un centenar de árboles en los patios de tres colegios para ampliar las zonas de sombra y mejorar el confort

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Benidorm, en colaboración con la de Educación, va a iniciar la plantación de un centenar de árboles en los patios de tres colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad con el objetivo de ampliar las zonas de sombra y mejorar el confort de alumnado y personal docente. Los trabajos forman parte de “un proyecto que iniciamos ya tres años para ampliar las zonas de sombra, renaturalizar los patios de nuestros centros educativos y para mitigar los efectos del cambio climático en el conjunto de la ciudad”, según ha explicado el concejal del área, José Ramón González de Zárate, que además ha manifestado que este proyecto también se enmarca dentro de “las actuaciones de sostenibilidad y cuidado del medioambiente” impulsadas por el Consistorio.

En concreto, los trabajos se van a desarrollar en los colegios Ausiàs March, Puig Campana y Els Tolls, coincidiendo con los días no lectivos de las Festes Majors Patronals, que se celebran del 7 al 10 de noviembre. “Vamos a aprovechar esos días que no va a haber niños en los colegios para plantar el arbolado intentando generar las menores molestias posibles en los centros educativos y no interferir en la actividad docente”, ha señalado González de Zárate.

Por lo que se refiere a las especies, la previsión municipal es plantar en estos espacios especies de sombra seleccionadas por su resistencia y por su capacidad térmica, como son las moreras (Morus alba), tipuanas (Tipuana tipu) o melias (Melia azedarach), dentro de un contrato que se va a ejecutar en dos fases y que, además de actuar en estos tres centros educativos también prevé la plantación de nuevos ejemplares en la vía pública, con una inversión de 73.433 euros.

González de Zárate, que junto a la concejal de Educación, Maite Moreno, ha visitado uno de los centros en los que se va a actuar, ha recordado que “antes del inicio del curso, durante las vacaciones de verano, ya instalamos zonas de sombra en patios de varios colegios y ahora seguimos ahondando en estas actuaciones para intentar mitigar los efectos de las altas temperaturas y para hacer que los patios de los colegios sean espacios de convivencia, más confortables y más cómodos para nuestros niños y niñas y para sus maestros”.