Benidorm optará a una subvención europea de hasta dos millones de euros para proteger el parque de El Moralet frente a incendios

El Ayuntamiento de Benidorm va a concurrir a una nueva convocatoria, la cuarta, de propuestas de la Iniciativa Urbana Europea-Acciones Innovadoras (IUE-AI), con la que la Unión Europea busca poner a prueba soluciones novedosas, creativas y audaces para afrontar los retos urbanos más complejos de las ciudades del continente.

El Ayuntamiento acudirá a esta convocatoria de la mano de la empresa Veolia con una propuesta basada en el desarrollo de un sistema integrado para la prevención temprana de incendios forestales y la mejora de la seguridad en espacios naturales periurbanos, concretamente en el parque de El Moralet. El denominado ‘Proyecto MORALET’ (Monitoring, Observation and Resilience Actions for Landscape Emergency Threats, por sus siglas en inglés), “se alinea estratégicamente con dos de las áreas políticas clave de la

Agenda de la UE para las ciudades, como son la acción por el clima, medio ambiente y energía limpia y la seguridad, protección de los espacios públicos y preparación” ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El sistema integrado de prevención de incendios forestales que pretende desarrollar Benidorm obedece “al riesgo creciente de incendios debido a los cambios climáticos y a la ampliación de las interfaces urbano-forestales”. Por ello, el proyecto apostará por la innovación a nivel local, lo que implica que se implementará un enfoque, producto o servicio “que supone una novedad absoluta para el contexto específico de Benidorm, aportando un poder transformador a las políticas y sistemas del municipio” ha indicado el concejal.

El sistema propuesto implementará medidas de seguimiento, observación y resiliencia frente a amenazas de emergencia, incluyendo la monitorización avanzada mediante cámaras termográficas, infraestructura hidráulica con agua regenerada, mejora de accesos para vehículos de emergencia, balizamiento e iluminación, además de puntos de socorro y seguridad para visitantes.

La convocatoria a la que concurrirá el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto total de 60 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) y en caso de que la propuesta sea seleccionada el proyecto podría recibir hasta dos millones de euros de cofinanciación, lo que cubriría hasta el 80% de los costes subvencionables totales de la iniciativa. El plazo para formalizar la solicitud que presentarán el Ayuntamiento y Veolia finaliza el 15 de juni