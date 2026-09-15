INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Benidorm y La Nucía recibirán cerca de 3,4 millones de euros del Gobierno para impulsar proyectos de ciudades inteligentes

Estos proyectos permitirán crear y mejorar infraestructuras tecnológicas y servicios digitales orientados a impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo económico local

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Benidorm y La Nucía recibirán cerca de 3,4 millones de euros del Gobierno para impulsar proyectos de ciudades inteligentes
Benidorm y La Nucía recibirán cerca de 3,4 millones de euros del Gobierno para impulsar proyectos de ciudades inteligentes | Onda Cero Marina Baixa

Serán dos de los cinco municipios de la Comunitat Valenciana que desarrollarán nuevos proyectos de ciudad inteligente gracias al programa RedCyTI, impulsado por el Gobierno de España a través de Red.es, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. En total, esta iniciativa movilizará más de 11 millones de euros en la Comunitat.

En la Marina Baixa, Benidorm recibirá cerca de 1,9 millones de euros para poner en marcha la plataforma Benidorm Data Economy, una herramienta basada en el análisis de datos destinada a generar actividad económica, mejorar la competitividad de las empresas y crear nuevos servicios para el territorio.

Por su parte, La Nucía contará con más de 1,5 millones de euros para desarrollar un ecosistema turístico-deportivo inteligente, con el objetivo de reforzar la comercialización del destino, aumentar su productividad y fomentar nuevas iniciativas de innovación vinculadas al uso de datos.

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