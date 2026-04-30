Benidorm mejora la seguridad y la imagen de la avenida Comunidad Valenciana

Las concejalías de Parques y Jardines y Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm han ejecutado de manera conjunta una actuación para mejorar la imagen y seguridad vial de la avenida Comunidad Valenciana. Se trata del acondicionamiento de los arcenes a ambos lados de la calzada y del interior de la nueva rotonda que esta semana se ha abierto al tráfico.

Para ello, los operarios de la concesionaria de Parques y Jardines han realizado labores de poda y desbroce de la maleza y exceso de vegetación que había crecido en algunos puntos de los márgenes de la carretera. Igualmente se ha hecho lo propio con el interior de la rotonda, puesto que al estar concluido desde hace meses ya habían aparecido malas hierbas en la superficie. Esta rotonda está vinculada al vial de acceso que se está ejecutando en Levante con motivo del futuro desarrollo del polígono industrial, el denominado Vial Discotecas, que finaliza en la avenida Comunidad Valenciana y comunicará la variante de la Nacional 332 con esta avenida. Una obra que es financiada íntegramente por las arcas municipales.

Con los trabajos realizados en los arcenes “ganamos en comodidad y seguridad vial, en especial para los usuarios del carril bici, ya que en algunos puntos la maleza invadía la zona por donde circulan los ciclistas” ha señalado José Ramón González de Zárate, concejal de Parques y Jardines, que también ha incidido en que “mejoramos la imagen de una zona muy transitada que es una de las principales entradas y salidas de la ciudad”.

Estas labores se suelen realizar con la periodicidad necesaria para evitar que la vegetación invada zonas de circulación. En este caso, además, se ha incluido en los trabajos el acondicionamiento de la nueva rotonda.