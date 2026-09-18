Turismo

Benidorm lidera la ampliación de la temporada alta en la Comunidad Valenciana al superar el 92% de ocupación

El mercado británico vuelve a situarse como principal motor de la demanda internacional en la ciudad

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm activa su primer gemelo digital para el cálculo de su población flotante y la mejor gestión de los servicios públicos
Benidorm activa su primer gemelo digital para el cálculo de su población flotante y la mejor gestión de los servicios públicos | Onda Cero

La primera quincena de septiembre deja una ocupación hotelera del 92,5%, confirmando que la ciudad prolonga su temporada alta y afronta septiembre con una planta hotelera a pleno rendimiento.

El mercado británico vuelve a situarse como principal motor de la demanda internacional después le sigue el mercado español. Entre los mercados que ganan presencia destacan Países Bajos, Bélgica y Rumanía.

Y septiembre todavía tiene recorrido. Las reservas ya confirmadas para la segunda quincena alcanzan el 88,9%, un nivel que permite anticipar que Benidorm seguirá manteniendo una intensa actividad hotelera durante la segunda mitad del mes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid