Benidorm lidera la ampliación de la temporada alta en la Comunidad Valenciana al superar el 92% de ocupación

La primera quincena de septiembre deja una ocupación hotelera del 92,5%, confirmando que la ciudad prolonga su temporada alta y afronta septiembre con una planta hotelera a pleno rendimiento.

El mercado británico vuelve a situarse como principal motor de la demanda internacional después le sigue el mercado español. Entre los mercados que ganan presencia destacan Países Bajos, Bélgica y Rumanía.

Y septiembre todavía tiene recorrido. Las reservas ya confirmadas para la segunda quincena alcanzan el 88,9%, un nivel que permite anticipar que Benidorm seguirá manteniendo una intensa actividad hotelera durante la segunda mitad del mes.