Benidorm licita la redacción de los proyectos de 11 actuaciones para renovar infraestructuras de agua potable y alcantarillado

El alcalde destaca que estas inversiones demuestran “nuestro compromiso y apuesta por la sostenibilidad y la gestión eficiente del agua”

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la licitación de los proyectos para acometer un total de once actuaciones de renovación de infraestructuras hidráulicas de agua potable y alcantarillado que abarcarán prácticamente a todas las zonas de la ciudad y que complementarán las ya ejecutadas en los últimos diez años.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha anunciado esta mañana estas inversiones durante la visita realizada a las dos piezas nuevas que se incorporan al Museo del Agua al aire libre que se encuentra en el parque de la Sequia Mare. Se trata de dos bombas de impulsión que se encontraban en la estación de bombeo de la avenida del Mediterráneo. El primer edil ha precisado que el presupuesto estimado para la redacción de los once proyectos “ascenderá a 551.540 euros”, mientras que la inversión total una vez que las obras de renovación hayan finalizado “será superior a los 12 millones de euros”. En concreto, el cálculo sitúa dicha inversión en 12.217.889 euros.

Toni Pérez ha destacado el “compromiso” del Ayuntamiento con la renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad “porque demuestra que seguimos apostando por la sostenibilidad, la eficiencia en la gestión del agua y por la colaboración público privada”. Así, ha resaltado que, junto con Veolia, concesionaria del Ciclo del Agua, “se han invertido cerca de 70 millones de euros en los últimos 20 años para renovar infraestructuras que estaban obsoletas”.

En ese sentido, ha citado los más de 21 millones invertidos en mejorar la red de agua potable “permitiendo que alcancemos una eficiencia en la gestión del 96%” o lo más de 13 millones destinados a la renovación y mantenimiento de la red de alcantarillado. “Tenemos claro que no habrá sostenibilidad sin una gestión eficiente de los recursos” ha afirmado el alcalde, para quien “esas cifras, por sí solas revelan la magnitud de nuestra apuesta, pero tienen aún más sentido si se analizan en el contexto de que mantenemos la excelencia del servicio durante todo el año a pesar de la gran demanda turística”. Toni Pérez ha puesto de relieve también que, gracias a todas las inversiones realizadas, la ciudad dispone de “una capacidad de respuesta muy relevante para una ciudad turística con una demanda tan variable como elevada”.

Las actuaciones previstas cuyo expediente de contratación para la redacción de los proyectos ya se ha iniciado son las siguientes: Renovación de Infraestructuras de Agua Potable y Alcantarillado en la calle Ibiza, (tramo de Murcia a Filipinas), en la calle Lepanto (tramo Orts Llorca a Murcia), en las calles Noruega, Islandia, Goya y adyacentes, Santander, Estocolmo (tramo Ametlla de Mar a París), Berlín, Juan Fuster Zaragoza y Bélgica. Además, se ejecutará también un sistema de defensa contra incendios forestales en el entorno de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Toni Pérez ha subrayado por último que estas inversiones “convierten a Benidorm en un referente en sostenibilidad y eficiencia hídrica y aseguran el futuro de nuestra ciudad y de nuestro turismo”.