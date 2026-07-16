Benidorm inicia la licitación del albergue y zona de acampada del Parc de la Séquia Mare para su puesta en marcha el próximo otoño

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, iniciar el procedimiento de contratación de la concesión del servicio del albergue juvenil, zona de acampada y bar restaurante del parque de la Séquia Mare con el objetivo de poner en funcionamiento esta instalación y zona de ocio de cara al próximo otoño. La propuesta, elevada a pleno por las concejalas de Contratación y de Juventud, Aida García Mayor y Ana Soliveres, establece la prestación de este servicio como propia del Ayuntamiento de Benidorm, a concurrir con la iniciativa privada y a explotar mediante un contrato de gestión indirecta, por un periodo de diez años, dada la necesidad de “contar con una empresa especializada, con experiencia en la organización de este tipo de actividades, que cuente con medios humanos cualificados y con la ilusión de desarrollar un Centro Juvenil con un gran potencial de futuro”.

García Mayor ha explicado que se trata del “primer paso para la puesta en funcionamiento” de esta infraestructura, que se prevé que pueda abrir sus puertas en el mes de octubre, motivo por el que se ha incorporado al orden del día por la vía de urgencia, una vez se han finalizado todos los informes técnicos que lo acompañan. Asimismo, ha destacado que la explotación del albergue y zona de acampada José Antonio Añón Ramón, se trata de “una actividad plural, que va dirigida principalmente al disfrute de niños y jóvenes” y que desde el Ayuntamiento “se pretende que se desarrollen actividades lúdicas y educativas, procurando una estancia completa, que incluya la pernoctación y la alimentación” de los visitantes. Con respecto al plazo previsto para la concesión, de diez años, se ha establecido dicha duración “debido al gran esfuerzo económico y humano que requiere poner en funcionamiento desde el inicio unas instalaciones de tal envergadura, que además queremos que funcionen y que funcionen bien”.

Asimismo, ha defendido que esa zona de acampada y albergue juvenil, junto con la recuperación del espacio en el que se asienta el Parc de la Séquia Mare, “ha dado vida a una zona verde de Benidorm que con anteriores gobiernos era un vertedero”, a la vez que ha recordado que su desarrollo, financiado con fondos europeos, “va a permitir disfrutar de este espacio y de estos nuevos servicios, sin apenas coste para el pueblo de Benidorm”.

La propuesta cuenta con un estudio de viabilidad jurídica y económica, que respalda la futura redacción de los pliegos, según la edil Contratación, que además ha explicado que estos pliegos administrativos que regirán la explotación de este servicio “ya cuentan con una redacción muy avanzada por parte de los técnicos”, lo que permitirá que puedan ser elevados próximamente a pleno. La incoación de este procedimiento ha salido adelante con el apoyo de los 16 concejales de Partido Popular y Vox y con la abstención de los ocho concejales del grupo socialista.

El pleno ha aprobado, igualmente, la licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios públicos y centros educativos de la localidad, que ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular y Vox y con el voto en contra del grupo municipal socialista. El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que este nuevo contrato, que sale a concurso con un precio cercano a 16 millones de euros por un periodo de dos años más otros dos de prórroga, engloba más de 70 edificios y dependencias municipales, entre ellos cerca de 20 centros educativos cuya limpieza depende del Ayuntamiento; los cinco centros sociales municipales; las cinco extensiones administrativas; instalaciones deportivas; edificios culturales; aseos públicos; el propio ayuntamiento y el centro municipal El Torrejó. Así, “incrementamos en más de 20 los centros y espacios amparados por el contrato de limpieza respecto al anterior”, ha explicado Muñoz, que ha agregado que, además de la limpieza de todos esos espacios y edificios, el contrato también incluye un servicio básico de mantenimiento con el que se pretende “dar una respuesta rápida a las pequeñas incidencias que puedan darse en el día a día de la actividad de estas dependencias y contribuyendo a un mejor estado de conservación de los edificios municipales”.

Sobre este punto, cabe destacar que el pliego de condiciones con el que se adjudicará el servicio detalla también la flota de vehículos y maquinaria con la que deberá contar, como mínimo, el servicio que, en la actualidad, cuenta con una plantilla de unas 140 personas. “Vamos a tener un contrato de calidad, con la máxima eficiencia y eficacia, para los edificios municipales”, ha manifestado Muñoz, que además ha destacado que el pliego llega a pleno “con todos los informes favorables de los técnicos municipales”, garantizando que “se va a licitar con total transparencia y seguridad a la hora de su adjudicación, por lo que el esperamos que sean muchas las ofertas para poder tener el mejor servicio”.

Desarrollo del polígono industrial

En materia urbanística han salido adelante por unanimidad dos asuntos relacionados con el desarrollo del sector PP 3/1, polígono industrial. El primero de ellos, la resolución de los recursos de reposición interpuestos frente al acuerdo de resolución de la condición de agente urbanizador del sector a la mercantil Terra Village. El segundo, relativo a la aprobación de la liquidación definitiva de la programación del sector que los propietarios han de abonar al antiguo urbanizador, que asciende a 4.940.342,68 euros.

En el primero de los puntos, la portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha recordado que la adjudicación de la urbanización del sector PP 3/1 a Terra Village Land se realizó en el año 2002 y que en 2024 “se inició el procedimiento de resolución no culpable para retirarle la condición de agente urbanizador debido al aumento de las cargas de urbanización”. La concejal ha precisado, en ese sentido, que “se daban las condiciones establecidas en la ley cuando las cargas de urbanización se incrementan en más del 50%, como era el caso, que llegaban al 80%”.

Las alegaciones presentadas se resolvieron por el pleno y se declaró la cancelación del programa urbanístico y una vez aprobado aquello “hubo recursos de reposición por parte de una mercantil y de una persona física que son los que se resuelven ahora”. Así, la mercantil pedía la nulidad de pleno derecho del acuerdo de resolución por haber pasado el plazo marcado. Caselles ha argumentado que “los técnicos indican que se aplica la Ley de Contratos del Sector Público y que ésta establece un plazo de ocho meses y no de tres como sostenía la mercantil”. Igualmente se reclamaba una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento “pero según los informes técnicos, no la hay, y por tanto se desestima la petición”. En cuanto al otro recurso, “entendía que había resolución culpable por el tiempo transcurrido desde la adjudicación del contrato, pero los técnicos afirman que la dilación no se ha debido a causas imputables al urbanizador ni al Ayuntamiento y también se ha desestimado”.

Sí se ha adoptado, sin embargo, la medida cautelar requerida por el juzgado de no devolver la garantía al agente urbanizador “algo que nosotros acatamos sin ningún problema” ha zanjado Caselles.

El siguiente punto, también relacionado con el sector PP 3/1, ha resultado en la aprobación por unanimidad de la liquidación definitiva al agente urbanizador, que ha quedado fijada, como se ha señalado antes, en 4,9 millones de euros. La edil de Urbanismo ha detallado que “a la vista de mediciones realizadas por los técnicos municipales y algunas empresas suministradoras, ha dado como resultado la aprobación de algunas certificaciones de obras efectivamente ejecutadas y que, por lo tanto, caben dentro de la liquidación”. Del mismo modo, los técnicos también han determinado que “hay algunas partidas que no se pueden repercutir al resto de propietarios y que solo le corresponden al agente urbanizador” y por ese motivo se han desestimado algunas alegaciones del agente urbanizador.