Benidorm finaliza la construcción de un nuevo bloque con 96 nichos en el cementerio de Sant Jaume

El Ayuntamiento de Benidorm ha finalizado los trabajos de construcción del primero de los dos bloques de nuevos nichos que se estaban ejecutando en el interior del cementerio de Sant Jaume, lo que supone aumentar la capacidad del camposanto en 96 plazas. El segundo bloque, de 80 nichos estará finalizado en las próximas semanas.

Los trabajos de estos dos nuevos bloques comenzaron el pasado mes de diciembre con una inversión de 185.000 euros y se estableció un plazo de ejecución de cuatro meses para totalizar las 176 nuevas plazas e incrementar así la capacidad de enterramiento en el interior del cementerio, ya que todavía no se ha utilizado la zona en la que se localiza la ampliación del recinto.

La obra de los dos bloques se adjudicó a la empresa Ergo Construcciones y viene a completar la actuación que ya se hizo el pasado verano, mediante la cual se crearon 40 nichos más con una inversión de 41.633,99 euros. Estas obras se complementan con otra también terminada hace algunos meses como fue la mejora de la accesibilidad en varias calles del cementerio, en concreto tres vías, que ahora disponen de plataforma única realizada con hormigón impreso para mejorar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

El alcalde Toni Pérez ha visitado hoy el cementerio de Sant Jaume en compañía de los delegados de Cementerios, Jaime Jesús Pérez, y de Espacio Público, Francis Muñoz, para comprobar cómo ha quedado el nuevo bloque y el progreso de los trabajos en el restante. El primer edil ha indicado que el Ayuntamiento “sigue trabajando para contar con más nichos en el actual cementerio en parcelas en las que aún había espacio para albergar nuevas isletas”, con las que, además, “garantizamos la capacidad de enterramiento por un periodo superior a un año, mientras seguimos con las actuaciones relacionadas con la gran obra de ampliación de este cementerio, con la que duplicamos su superficie; ganamos nuevos servicios, entre ellos el tan necesario tanatorio municipal; y aseguramos la capacidad de enterramientos en nuestra ciudad para las próximas tres décadas”.

Por lo que se refiere a los 176 nuevos nichos de esta actuación, los mismos estarán distribuidos en dos bloques de cuatro pisos de altura y a dos caras. El primero, ya terminado, es el que tiene una capacidad de 96 espacios y el segundo, que lo estará en breve, tendrá 80 plazas. En ambos casos, la estética constructiva mantiene la misma imagen de los bloques que se han ido ejecutando en los últimos años y, además, “estarán dotados de todas las medidas de accesibilidad, de modo que la ciudadanía pueda visitar y/o dejar flores a sus seres queridos con la mayor comodidad”.