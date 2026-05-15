Benidorm está llevando a cabo una actuación urgente en la avenida Severo Ochoa

Según ha explicado Jose Ramón Gonzalez de Zarate, edil de ciclo de agua, se trata de una de las conducciones más potentes de la ciudad y la avería afecta a un tramo de unos 50 metros.

El incidente ha causado la interrupción del servicio, aunque la rápida intervención de los operarios de la concesionaria ha permitido dar continuidad al servicio de alcantarillado de la zona a la que sirve el colector. Para ello se ha montado un ‘by-pass’ mediante un bombeo para trasvasar las aguas residuales mientras se desarrolla la obra de reparación del tramo de colector dañado.

González de Zárate ha precisado que gracias a las inversiones realizadas durante años “podemos acometer este tipo de reparaciones sin afectar al servicio porque estas conducciones están todas anilladas y no influye en el servicio”. El titular de Ciclo del Agua ha avanzado que una vez terminada la reparación “aprovecharemos para colocar un pavimento nuevo igual al que se puso en las aceras cercanas y así damos continuidad a la renovación de la calle”.

Estos trabajos los está ejecutando la concesionaria Veolia con cargo al Fondo de Renovación establecido en el contrato.