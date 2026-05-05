Benidorm dotará de más presión en la red de riego del aparcamiento disuasorio de Beniardá y en el parque de la Séquia Mare

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la ejecución de una serie de actuaciones para incorporar una acometida de agua para riego en el aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá y la infraestructura necesaria para garantizar la presión suficiente tanto en el ámbito del aparcamiento como en el parque de la Séquia Mare.

El presupuesto para dichas actuaciones asciende a 14.645,80 euros y serán ejecutadas por Veolia, concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con cargo a los Fondos de Inversión comprometidos por la empresa.

Según figura en la propuesta formulada por el edil de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, la ejecución de la acometida de agua regenerada para riego en el aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá se encuentra actualmente paralizada por la tramitación administrativa en curso, “lo que hace necesario habilitar de forma provisional un suministro alternativo de agua potable que garantice la ejecución de los trabajos de jardinería previstos en la zona”. Del mismo modo, el concejal ha señalado que se ha constatado una “insuficiencia de presión” en la red de distribución de agua potable tanto en el ámbito del aparcamiento de Beniardá como en el parque de la Séquia Mare, “lo que justifica la necesidad de instalar grupos de presión que aseguren unas condiciones adecuadas de servicio”.

Por todo ello, las actuaciones previstas en el aparcamiento consistirán en la instalación de una acometida de agua potable para riego, así como un grupo de presión, depósito y caseta para garantizar las condiciones hidráulicas del sistema de riego. En cuanto a la intervención prevista en el parque de la Séquia Mare, se colocará un grupo de presión suficiente para los nuevos aseos y cocinas del emplazamiento.

“Se trata de dos actuaciones menores pero necesarias en dos zonas muy importantes para la ciudad” ha dicho González de Zárate, que indicaba que las nuevas zonas de jardinería del aparcamiento de la avenida Beniardá “requieren de un suministro de agua, que será regenerada y para ello es necesario la nueva acometida”. En el caso del parque de la Séquia Mare ha precisado que “la finalización y próxima puesta en funcionamiento de los aseos y las cocinas también hacían necesario garantizar el suministro de agua en un lugar que es y será muy utilizado por los jóvenes”.