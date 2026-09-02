Benidorm cubrirá 25 plazas de agente de Policía Local

El Ayuntamiento de Benidorm va a cubrir 25 plazas de agente de Policía Local, 15 mediante la modalidad de turno libre y las 10 restantes mediante el turno de movilidad. Así lo ha comunicado hoy la concejal de Recursos Humanos, Ana Soliveres, quien ha explicado que “este proceso incluye todas las plazas de Policía Local ofertadas hasta el momento”. Soliveres ha recordado que “el Ayuntamiento aprobó a mediados del año pasado las bases para convocar las 20 plazas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 y 2024”. Pero este proceso, al igual que el resto de los convocados en la Comunitat para cubrir plazas Policía Local, “quedó paralizado a la espera de que la Generalitat Valenciana resolviera cómo ejecutar dos sentencias que afectaban a los concursos de movilidad; una circunstancia que se ha resuelto el pasado 11 de agosto con la Ley 5/2026 que acompaña a los Presupuestos autonómicos”. Nada más publicarse esa Ley, “el departamento de Recursos Humanos ha dado todos los pasos necesarios para reactivar el proceso de cobertura de esas 20 plazas que ya había en marcha e incorporar las 5 plazas correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2025”.

De este modo, finalmente serán 25 las plazas efectivamente convocadas: 15 por turno libre, plazas a la que podrá concurrir cualquier persona que cumpla los requisitos, y las otras 10 por turno de movilidad, reservado a personas que ya tienen la condición de agente en algún municipio de la Comunitat Valenciana. La edil de Recursos Humanos ha señalado que “el expediente está ya en fase de fiscalización” y “en los próximos días se estará en disposición de elevarlo a la Junta de Gobierno Local para su aprobación”. Las previsiones del gobierno local es que “las primeras pruebas de este proceso se realicen antes de que finalice el año” y que el mismo culmine antes de verano”, de forma que los 25 nuevos agentes puedan empezar a prestar servicio de cara a la temporada alta turística.